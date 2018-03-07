NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе

Ученые детально рассмотрели фотографии структур, похожих на полочки, которые имеют не округлую, а заостренную форму. Эксперты пришли к выводам, что данные образования больше походят на кристаллические структуры, а не на следы органических бактерий. Ранее Curiosity на дне кратера, где когда-то били горячие ключи, выявил темные волнообразные формы, напоминающие следы от червей.В NASA подчеркивают, что подобные структуры могли появиться вблизи кристаллов, которые зародились в период массового высыхания марсианских водоемов. Со временем минералы выветрились, оставив странные следы.