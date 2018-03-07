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NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе

Глава миссии Curiosity из Лаборатории реактивного движения NASA опроверг домыслы об обнаружении на Марсе следов внеземных бактерий. Американские ученые считают, что странные структуры, сфотографированные марсоходом Curiosity, созданы высохшими озерами или водоемами, сообщает LiveScience.

NASA усомнились в обнаружении бактерий на Марсе


Ученые детально рассмотрели фотографии структур, похожих на полочки, которые имеют не округлую, а заостренную форму. Эксперты пришли к выводам, что данные образования больше походят на кристаллические структуры, а не на следы органических бактерий. Ранее Curiosity на дне кратера, где когда-то били горячие ключи, выявил темные волнообразные формы, напоминающие следы от червей.

В NASA подчеркивают, что подобные структуры могли появиться вблизи кристаллов, которые зародились в период массового высыхания марсианских водоемов. Со временем минералы выветрились, оставив странные следы.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 19:10
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