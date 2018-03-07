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Ученые определили, как правильно разговаривать с собаками

Канадские ученые Университета Йорка разработали специальный речевой список, позволяющий владельцам собак быстрее наладить контакт со своим питомцем. Эмоциональные речи в адрес собаки создают доверительные отношения и продлевают жизнь питомцу, пишет портал Telegraph.

Ученые определили, как правильно разговаривать с собаками


Фразы, произнесенные с определенной эмоциональностью и в нужном темпе, позволяют эффективней воспитывать щенков в возрасте от 6 месяцев до 1 года. Аналогичное воспитание подходит и для маленьких детей, считают ученые. Особенные разговоры укрепляют взаимоотношения хозяина и собаки, когда стабильное психологическое состояние животного позволяет питомцу прожить долгий период времени.

Свою методику ученые испытали на нескольких языках мира - итог был одинаков. Языковых барьеров для собак не существует. Понимая эмоциональное состояние собаки, инженеры через 10 лет планируют создать полноценный переводчик с собачьего языка на человеческий.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:30
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