Альфред Нобель: Основатель известной премии никому не нравился из-за своего характера и был несчастлив в любви

С детства он уже интересовался наукой и техникой благодаря своему отцу Эммануилу Нобелю. Шведский инженер был бизнесменом и владел первой фабрикой, производящей каучук, после чего решил открыть аналог, изготавливающий эластичные ткани. Признание этот изобретатель получил после сотрудничества с российским императором Николаем I во время испытаний мин новой конструкции. Тогда ему были выделены средства на создание военного завода, а юный наследник познакомился с итальянским ученым Асканио Собреро, синтезирующем нитроглицерин в 1847 году. Сам автор не верил в возможности гремучей смеси из-за чувствительности к ударам и трению, а также ее невозможно было транспортировать. Испытатели взрывчатки в любой момент могли погибнуть, не зная безопасных способов детонирования заряда, что вскоре произошло на фабрике рядом со Стокгольмом. В лаборатории жертвой опытов оказался брат нашего героя Эмиль, после чего отца поразил инсульт, и он перед своей кончиной уже не поднимался с постели.Альфред решил продолжить такое направление и смог получить патент на изобретение динамита, а дальше после создания гремучего студня, превосходящего его по мощности, показал обществу бездымный порох. Его использовали не только для военных целей. Когда строился Альпийский туннель, подводные взрывы смогли очистить русло Дуная, но с этого момента изобретателя коллеги стали называть за глаза “продавцом смертью” и “миллионером на крови”. Также большую роль сыграл несносный нрав ученого, после чего родственники просто не хотели иметь с ним ничего общего. Современников он называл сворой двуногих приматов и прослыл мизантропом, не верящим в новинки прогресса. Изобретатель был противником демократии и активно выступал против участия женщин в выборах.Когда его пытались убедить в обратном, он предпочел оставаться при своем мнении, хотя личная жизнь героя нашей истории могла стать бестселлером любовного романа. Мужчина имел много связей с прекрасными дамами, однако до конца своих дней оставался без семьи. Легендарная актриса Сара Бернар произвела огромное впечатление на Нобеля во время своего выступления на сцене. Тогда 30-летний ученый решил послать ей огромный букет цветов, после чего был настолько увлечен красавицей, что даже написал своей матери, что хочет жениться на этой женщине. Вот только родственница ответила, что тоже была поражена игрой талантливой особы во время спектакля. Французы считают человека, погубившего свою жизнь из-за дамы, героем, но на его родине таких лиц называют дураками. Также она упомянула о запрете хоронить артистов на кладбище, назвав их людьми без души. Сын не мог ослушаться наказа матери, после чего разорвал отношения с избранницей.В 1876 году многие соискательницы работы обратили внимание на объявление богатого и образованного господина, который ищет секретаря, владеющего английским и французским. Его опубликовал Нобель, сразу обративший внимание на бедную графиню Берту Кински, вынужденную стать гувернанткой детей в семье австрийского барона. При встрече он заметил удивительную красоту дамы в возрасте 33 лет, которая была настоящей светской львицей. К этому времени ученый достиг 50-летнего возраста, а также не подозревал, что дама его сердца тайно обручилась с сыном хозяина, но семья была против такого союза и вынудила ее уехать в Париж. Все это время избранник слал невесте трогательные письма, пока его невольный соперник пытался ухаживать за этой особой, после чего она вернулась в Вену и вышла замуж. Это событие стало ударом для человека, сохранившего дружеские отношения с красавицей, первой получившей в будущем его премию.Будучи на курорте он познакомился с молодой девушкой из цветочного магазина. Софи Хесс была еврейкой и не блистала особыми талантами кроме приятной внешности. Нобель сделал ее любовницей и снял квартиру в столице Франции, после чего выяснил, что она расточительна, капризна и избалованна. Избранница требовала жениться на ней, а дальше чувства ученого стали остывать и пара рассталась. Затем дама была замужем за военным и родила ему дочь, но супруг быстро покинул несносную жену. Нобель до конца своих дней помогал ей с ребенком материально, а после его смерти Софи стала требовать часть наследства, имея на руках личные письма возлюбленного. Таким образом, она добилась для себя хорошего пособия в обмен на выдачу компромата основателя награды.Легендарное завещание Альфред подписал в 1895 году, отдав 31 миллион крон на создание фонда, выплачивающего премии выдающимся изобретателям разных национальностей. Родственники богача не получили ничего, а также борцы за мир были недовольны таким решением из-за состояния гения, заработанного на взрывчатке. Шведы считали, что премия должна стать приоритетом их ученых, церковь называла его слугой дьявола, а коллеги сомневались в честном отборе претендентов. Также многие были в недоумении, почему среди списка наук не была отмечена математика. Многие историки считают, что Нобель, таким образом, отомстил конкурентам своих любимых дам, испытав невероятные муки, когда они предпочитали выбирать ее служителей. Он всегда считал эту тему только инструментом для исследования, не относя ее к отдельным знаниям.