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Ученые создали алгоритмы для сверхоборотных электродвигателей

Российские физики создали алгоритмы для проектирования сверхоборотных электродвигателей. Подобные конструкции позволяют разогнать двигатель свыше 1 млн оборота в минуту, информирует портал IEEE Transactions on Energy Conversion.

Ученые создали алгоритмы для сверхоборотных электродвигателей


Инженеры Уфимского государственного авиационного техуниверситета создали компьютерную программу, позволяющую создать миниатюрные двигательные установки с частотой обращения свыше 1 млн оборотов за минуту. Данная частота необходима для конструирования объектов в сфере микроэлектроники, для создания высокоскоростных и мощных беспилотников, а также для сборки медицинских высокоточных приборов.

Работа российских ученых позволяет определить материалы, необходимые для сборки сверхоборотных двигателей. Кроме того, программный алгоритм высчитывает свойства и характеристики будущего аппарата. Работоспособность алгоритма проверена на виртуальной двигательной установке.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:00
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