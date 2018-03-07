Ученые создали алгоритмы для сверхоборотных электродвигателей

Инженеры Уфимского государственного авиационного техуниверситета создали компьютерную программу, позволяющую создать миниатюрные двигательные установки с частотой обращения свыше 1 млн оборотов за минуту. Данная частота необходима для конструирования объектов в сфере микроэлектроники, для создания высокоскоростных и мощных беспилотников, а также для сборки медицинских высокоточных приборов.Работа российских ученых позволяет определить материалы, необходимые для сборки сверхоборотных двигателей. Кроме того, программный алгоритм высчитывает свойства и характеристики будущего аппарата. Работоспособность алгоритма проверена на виртуальной двигательной установке.