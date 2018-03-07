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"Фабрикантка" Алекса примеряет свадебное платье

"Фабрикантка" Алекса порадовала своих поклонников серией снимков в свадебном салоне. Девушка никак не может определиться с нарядом, поэтому просит фолловеров помочь с выбором.

"Фабрикантка" Алекса примеряет свадебное платье


Алекса решилась перейти на новый уровень отношений со своим возлюбленным Артуром. Девушка всерьёз задумалась о свадьбе, и даже начала подготовку к этому мероприятию. Певица наведалась в брендовый свадебный салон, где примерила несколько платьев. Широкий выбор нарядов смутил Алексу, так что девушка обратил за помощью к своим поклонникам в Instagram.

"Фабрикантка" отдаёт предпочтение длинным классическим платьям, украшенным стразами. Девушка стремится выбрать сказочный наряд для торжества, поэтому просит совета у фолловеров. Пользователи поспешили порадоваться за Алексу и дали множество советов, как можно выглядеть красиво на торжестве. Большинство уверены, что свадьба исполнительницы будет напоминать сказочный сюжет о любви принца и принцессы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:30
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