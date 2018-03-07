"Фабрикантка" Алекса примеряет свадебное платье

Алекса решилась перейти на новый уровень отношений со своим возлюбленным Артуром. Девушка всерьёз задумалась о свадьбе, и даже начала подготовку к этому мероприятию. Певица наведалась в брендовый свадебный салон, где примерила несколько платьев. Широкий выбор нарядов смутил Алексу, так что девушка обратил за помощью к своим поклонникам в Instagram."Фабрикантка" отдаёт предпочтение длинным классическим платьям, украшенным стразами. Девушка стремится выбрать сказочный наряд для торжества, поэтому просит совета у фолловеров. Пользователи поспешили порадоваться за Алексу и дали множество советов, как можно выглядеть красиво на торжестве. Большинство уверены, что свадьба исполнительницы будет напоминать сказочный сюжет о любви принца и принцессы.