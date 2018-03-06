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Ученые: Опыт излечения мышей поможет предотвращать сердечную недостаточность у людей

Изучение процесса и результатов излечения мышей после тяжелого сердечного приступа может определить новые терапевтические цели во избежание или задержание продолжительного воспаления, вызывающего сердечную недостаточность.
Ученые: Опыт излечения мышей поможет предотвращать сердечную недостаточность у людей


Работа ученых подразумевает мониторинг периода воспаления и процесса лечения мышей, перенесших сердечный приступ. Исследования селезенки показывают, что данный орган играет ведущую роль в иммунной реакции на сердечный приступ.

В статье, опубликованной в Science Signaling, исследователь Ганеш Халаде из Университета Алабамы, расположенного в Бирмингеме, с коллегами из UAB и Brigham и Бостонской женской больницы подробно рассказали о связи сердца и селезенки. В исследовании эксперты рассмотрели типы и количество вовлеченных иммунных клеток, липидных сигнальных соединений, называемых специализированными посредниками или SPM, экспрессию ферментов, которые продуцируют SPM и другие сигнальные соединения воспаления в сердце и селезенке, и определили, какие ферменты являются ключевыми для стихания воспаления.

В работе специалистов подробно описан функционал сердца, гистология и размер инфарктной области. Эксперты провели эксперимент до сердечного приступа исследуемых пациентов, через день и спустя пять дней после него.

Исследователи сделали два основных вывода: 1) активная фаза разрешающей реакции после сердечного приступа совпадает с острой воспалительной реакцией, что облегчает восстановление сердца после сердечного приступа; 2) макрофаги, тип лейкоцитов, необходимы для генерации SPM, в отличие от других иммунных клеток, например, нейтрофилов.

В целом, Ганеш Халаде считает, что результаты подчеркивают необходимость дальнейшего изучения SPM, полученных из макрофагов, при сердечной недостаточности.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 21:40
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