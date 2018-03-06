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Исследование лунных образцов "Аполлона" облегчит будущие миссии NASA к Луне

Начиная с 1969 года астронавты миссий «Аполлон» собирали камни и другие геологические образцы с поверхности Луны, запечатывали их в специальных контейнерах и привозили на Землю. Некоторые из контейнеров остались запечатаны более 40 лет, и теперь, возможно, настало время открыть их и узнать секреты, которые они хранят.

Исследование лунных образцов "Аполлона" облегчит будущие миссии NASA к Луне


Шесть миссий «Аполлон» привели к сбору более 2200 образцов, которые хранятся на точно подобранном лабораторном объекте «Лунный образец» в Космическом центре «Джонсон» NASA в Хьюстоне, штат Техас.

«Образцы были намеренно сохранены в течение некоторого времени, когда технология и инструментарий продвинулись до такой степени, что мы могли бы максимизировать научную отдачу от этих уникальных образцов. Учитывая недавний возобновленный интерес к Луне и, в частности, о неустойчивом бюджете лунного реголита, эти запечатанные образцы, вероятно, содержат информацию, которая будет важна при проектировании будущих лунных миссий», - сказал Райан Цайглер, куратор образцов Apollo NASA.

Используя образцы миссии «Аполлон» для поддержки своего дела, Зейглер и его коллеги писали о возможности изучения важной информации о связях нашей планеты с ее единственным постоянным спутником.

«Последующий анализ этих образцов дал фундаментальные сведения о происхождении и истории системы Земля-Луна и о том, как работают планеты и даже солнечные системы», - говорится в документе, который ученые представят в конце этого месяца на 49-й конференции по лунной и планетарной науке в Вудлендс, штат Техас.

В аннотациях отмечается, что из-за тонкой природы образцов некоторые из «временных характеристик» были потеряны. Никто не знает, насколько герметична вакуумная печать на оставшихся ящиках сегодня. Но если хотя бы один из контейнеров будет открыт, NASA может избежать потери большего количества данных во времени и нарушенных образцов. И кто знает, что могут найти в этих образцах эксперты: следы жизни или вообще ничего.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 20:01
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