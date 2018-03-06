Ученый из США вычислил дату начала Третьей мировой войны

Ученый Аарон Клаузет заявляет, что знает дату начала третьей мировой войны. По словам ученого, он долго исследовал страницы истории, связанные с военными противостояниями и продолжительностью перемирия между разными странами за последние 200 лет и пришел к выводу, что они имеют некое систематическое чередование. Поэтому математик считает, что новой мировой войны человечеству не удастся избежать.Согласно расчетам ученого, новая мировая война начнется приблизительно в 2150 году, однако принимая во внимание сегодняшний хрупкий мир на грани конфликта между некоторыми странами, такими как США и КНДР, возможно, что сценарий Клаузета осуществится раньше, чем предполагает математик. Но возможно и то, что мировых войн больше не будет и человечество сможет выйти на новый уровень глобального мышления, которое поможет странам выходит из конфликта мирным путем.