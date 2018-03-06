Ученый из США вычислил дату начала Третьей мировой войны
Исследователь в области математики из Колорадского университета (США) Аарон Клаузет уверен, что смог высчитать дату начала третьей мировой войны. К подобным выводам он пришел после мониторинга о всех военных противостояниях, произошедших за последние 200 лет между странами мира.
Ученый Аарон Клаузет заявляет, что знает дату начала третьей мировой войны. По словам ученого, он долго исследовал страницы истории, связанные с военными противостояниями и продолжительностью перемирия между разными странами за последние 200 лет и пришел к выводу, что они имеют некое систематическое чередование. Поэтому математик считает, что новой мировой войны человечеству не удастся избежать.
Согласно расчетам ученого, новая мировая война начнется приблизительно в 2150 году, однако принимая во внимание сегодняшний хрупкий мир на грани конфликта между некоторыми странами, такими как США и КНДР, возможно, что сценарий Клаузета осуществится раньше, чем предполагает математик. Но возможно и то, что мировых войн больше не будет и человечество сможет выйти на новый уровень глобального мышления, которое поможет странам выходит из конфликта мирным путем.
Ученый Аарон Клаузет заявляет, что знает дату начала третьей мировой войны. По словам ученого, он долго исследовал страницы истории, связанные с военными противостояниями и продолжительностью перемирия между разными странами за последние 200 лет и пришел к выводу, что они имеют некое систематическое чередование. Поэтому математик считает, что новой мировой войны человечеству не удастся избежать.
Согласно расчетам ученого, новая мировая война начнется приблизительно в 2150 году, однако принимая во внимание сегодняшний хрупкий мир на грани конфликта между некоторыми странами, такими как США и КНДР, возможно, что сценарий Клаузета осуществится раньше, чем предполагает математик. Но возможно и то, что мировых войн больше не будет и человечество сможет выйти на новый уровень глобального мышления, которое поможет странам выходит из конфликта мирным путем.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 20:16