Учёные: Ежедневная допустимая норма соли - 6 грамм

Учёные провели опыты на мышах, чтобы определить допустимую ежедневную норму соли. В ходе исследований особей поили раствором NaCl, что привело к увеличению показателей соли на 15%. Последующие семь месяцев грызунов подпаивали солевым раствором и фиксировали все изменения организма.Исследования показали, что чрезмерное потребление соли приводит к повышению уровня фруктозы в крови. Кроме того, зафиксировано, что соль приводит к ожирению печени и провоцирует набор веса. По завершению эксперимента все лабораторные грызуны стали питаться по западной диете. Особи, у которых в рационе было среднее количество соли, стали быстро набирать вес вследствие увеличения аппетита.