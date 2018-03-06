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Учёные: Ежедневная допустимая норма соли - 6 грамм

Учёные определили допустимую ежедневную норму соли. По мнению специалистов, 6 грамм соли не нанесёт непоправимого вреда здоровью. Чрезмерное употребление соли приводит к ожирению печени, набору веса и повышению сахара в крови.

Учёные: Ежедневная допустимая норма соли - 6 грамм


Учёные провели опыты на мышах, чтобы определить допустимую ежедневную норму соли. В ходе исследований особей поили раствором NaCl, что привело к увеличению показателей соли на 15%. Последующие семь месяцев грызунов подпаивали солевым раствором и фиксировали все изменения организма.

Исследования показали, что чрезмерное потребление соли приводит к повышению уровня фруктозы в крови. Кроме того, зафиксировано, что соль приводит к ожирению печени и провоцирует набор веса. По завершению эксперимента все лабораторные грызуны стали питаться по западной диете. Особи, у которых в рационе было среднее количество соли, стали быстро набирать вес вследствие увеличения аппетита.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:10
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