В США разрабатывают полевое средство для выживаемости раненных солдат

Инновационная программа Biostasis подразумевает под собой создание особой жидкости, которая, работая на клеточном уровне, позволит солдату дожить до приезда в госпиталь. Проект позволит продлить "золотой час" - время между поступлением инфекции в организм и началом лечения. Именно данный временной отрезок прямо влияет на успех в выживаемости после ранения.Концепция Biostasis позволит замедлить биохимические реакции, протекающие в организме. Тогда и инфекция будет медленней просачиваться в органы. Состав лекарства не уточняется, хотя жидкость должна работать на клеточном уровне, рассказывают эксперты. Применение полевой вакцины снизит вероятность инвалидности солдата.