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В США разрабатывают полевое средство для выживаемости раненных солдат

Управление перспективных исследований Минобороны США разрабатывает специальную жидкость, позволяющую смертельно раненному солдату не умереть на поле боя. Уникальный состав будет вводиться внутривенно полевым медиком, пишет Slash gear.

В США разрабатывают полевое средство для выживаемости раненных солдат


Инновационная программа Biostasis подразумевает под собой создание особой жидкости, которая, работая на клеточном уровне, позволит солдату дожить до приезда в госпиталь. Проект позволит продлить "золотой час" - время между поступлением инфекции в организм и началом лечения. Именно данный временной отрезок прямо влияет на успех в выживаемости после ранения.

Концепция Biostasis позволит замедлить биохимические реакции, протекающие в организме. Тогда и инфекция будет медленней просачиваться в органы. Состав лекарства не уточняется, хотя жидкость должна работать на клеточном уровне, рассказывают эксперты. Применение полевой вакцины снизит вероятность инвалидности солдата.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:50
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