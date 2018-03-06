Ученые: Эластичные электроды следят за активностью мозга
Шведские ученые Линчепингского университета создали гибкие электроды, которые биологически полностью подходят для наблюдения за активностью головного мозга. Датчики снимают точные показания, не вызывая отторжения, информирует Advanced Materials.
Электроды представляют собой сетку из переплетенных нанопроводов, что делает прибор гибким и электропроводимым. Проводки изготовлены из диоксида титана, завернутого в золотую оболочку. Наконечники пропитаны платиной для придания электродам стойкости. Сетка состоит из 32 контактов, непосредственно соединенных с тканью мозга. От данных точек идут длинные проводки к считывающему устройству.
Исследования, проведенные с участием лабораторных мышей, показали эффективность технологии, когда качество сигнала позволяло получать достоверные данные на протяжении трех месяцев эксплуатации устройства. Только 1 проводок из всего массива перестал проводить импульсы.
Электроды представляют собой сетку из переплетенных нанопроводов, что делает прибор гибким и электропроводимым. Проводки изготовлены из диоксида титана, завернутого в золотую оболочку. Наконечники пропитаны платиной для придания электродам стойкости. Сетка состоит из 32 контактов, непосредственно соединенных с тканью мозга. От данных точек идут длинные проводки к считывающему устройству.
Исследования, проведенные с участием лабораторных мышей, показали эффективность технологии, когда качество сигнала позволяло получать достоверные данные на протяжении трех месяцев эксплуатации устройства. Только 1 проводок из всего массива перестал проводить импульсы.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:30