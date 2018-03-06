Ученые: Эластичные электроды следят за активностью мозга

Электроды представляют собой сетку из переплетенных нанопроводов, что делает прибор гибким и электропроводимым. Проводки изготовлены из диоксида титана, завернутого в золотую оболочку. Наконечники пропитаны платиной для придания электродам стойкости. Сетка состоит из 32 контактов, непосредственно соединенных с тканью мозга. От данных точек идут длинные проводки к считывающему устройству.Исследования, проведенные с участием лабораторных мышей, показали эффективность технологии, когда качество сигнала позволяло получать достоверные данные на протяжении трех месяцев эксплуатации устройства. Только 1 проводок из всего массива перестал проводить импульсы.