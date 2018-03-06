В Липецке найдена редкая птица и утка-мутант

Липецкие орнитологи сообщают об обнаружении редкой для региона птицы синьги. Встретить эту птицу можно в тундре, лесотундре или тайге. Последнее упоминание о нахождении синьги в Воронежской области можно увидеть в записях специалистов тридцатилетней давности.В ходе наблюдения за птицами орнитологи обнаружили утку-мутанта. Особь проживает на территории Комсомольского пруда. Аномальность заключается в окрасе птицы - он более светлый, чем у её собратьев. Специалисты полагают, что утка получила необычный цвет оперения в ходе генетической мутации.