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Исследователи разработали киберслизняка с искусственным интеллектом

Виртуальная модель киберхищника была представлена учеными из Иллинойского университета и Института эволюционной биологии в США. Они разработали слизняка, полностью похожего на свой реальный аналог.

Исследователи разработали киберслизняка с искусственным интеллектом


Исследователи описали разработку виртуального слизня, у которого присутствуют зачатки самосознания. Он может использовать собственное "сознание" для реагирования на те или иные ситуации. Кроме того, моллюск способен ощущать голод и различать вкусную и невкусную еду. Создатели киберслизня выложили его симуляцию на своем официальном сайте, где каждый желающий может испытать его.

Прототипом разработки был реально существующий слизень Pleurobranchaea californica. Специалисты возлагают надежды, что в дальнейшем данное исследование поспособствует более детальному изучению мозга человека. Один из авторов виртуального существа Рано Джиллетт уверен, что теперь у них есть отличный пример примитивного мозга наших предков.
В мире / Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 10:10
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