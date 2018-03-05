АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны истории: Древнюю Спарту разрушили женщины и законы
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018

Ученые определили ген, ответственный за нервные расстройства, в том числе аутизм

Исследование, проведенное учеными из Университета Макмастера, выявило ген, отвечающий за нервные расстройства, включая аутизм. Исследователи обнаружили, что изменения гена тысячи и одной аминокислотной киназы 2, известной как TAOK2, играет прямую роль в этих нарушениях. Это первое всестороннее исследование, поддерживающее предыдущие исследования, предполагающие участие этого гена.

Ученые определили ген, ответственный за нервные расстройства, в том числе аутизм


«Наши исследования показывают, что при сложных нарушениях головного мозга, которые имеют потерю многих генов, один удаленный ген достаточен, чтобы вызывать симптомы у пациентов», - сказал Карун Сингх, исследователь Института стволовых клеток и исследователей рака Макмастера.

Многие нейродеструктивные расстройства вызваны большими недостающими фрагментами генетического материала в геноме человека, содержащие несколько генов, называемых «микроделецией». Точная диагностика микроделеции генов помогает врачам предсказать результат пациента и определить, доступно ли новое лечение.

«Наш следующий шаг - экранировать кандидатские препараты, которые корректируют когнитивный дефицит мозга, вызванный генетическими мутациями в TAOK2, и идентифицируют кандидатов для пилотных клинических испытаний», - сказал Сингх, который является помощником профессора биохимии и биомедицинских наук в МакМастере.

Сочетание специфической для пациента генетики и технологий стволовых клеток, вероятно, будет в краткосрочной перспективе трансформироваться в исследованиях и дальнейшем лечении нарушений мозга, сообщают ученые.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:14
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама троих детей Оксана Акиньшина восхитила
Анастасию Волочкову пользователи Сети заподозрили
Анджелина Джоли не появилась на церемонии
В Великобритании бывший российский разведчик был
В Чебоксарах ночью пятеро детей отравились
«Роскосмос» работает над мобильным приложением
Роботы научились предугадывать человеческие мысли
Песков не стал комментировать вручение "Оскара"
У Фрэнсис Макдорманд украли «Оскар» за лучшую
Крупные сотовые сети пытаются бороться с
БАДЫ вредят детскому здоровью
Снимок дагестанской женщины стал одним из самых
Самая скандальная игра 2018 года превысила
NASA опубликовало снимки колоссального шторма на
Блокирование программ самоликвидации клеток
Ученые: Коты “мнут” человека лапами из-за
Сопернице Пелагеи советуют обратиться в суд
Новый смартфон Samsung Galaxy S9 получил
Ученые разгадали загадку происхождения странного
NASA приступает к испытаниям посадочного модуля
Google «похоронил» актера Генри Кавилла
На Сахалине обнаглевшая норка решила подружиться
Ученые определили ген, ответственный за нервные
Анфиса Чехова опубликовала в Instagram фото
Анастасия Волочкова удивила поклонников своей
Ученые: Теплые отношения компенсируют риски для
Наследница Майкла Джексона Пэрис шокировала
Приложение Hold заплатит за отказ от
Hubble предоставил изображения далекой галактики
Сыну Анны Михалковой не продали книгу Сергея
Просмотреть все новости