Ученые определили ген, ответственный за нервные расстройства, в том числе аутизм

«Наши исследования показывают, что при сложных нарушениях головного мозга, которые имеют потерю многих генов, один удаленный ген достаточен, чтобы вызывать симптомы у пациентов», - сказал Карун Сингх, исследователь Института стволовых клеток и исследователей рака Макмастера.Многие нейродеструктивные расстройства вызваны большими недостающими фрагментами генетического материала в геноме человека, содержащие несколько генов, называемых «микроделецией». Точная диагностика микроделеции генов помогает врачам предсказать результат пациента и определить, доступно ли новое лечение.«Наш следующий шаг - экранировать кандидатские препараты, которые корректируют когнитивный дефицит мозга, вызванный генетическими мутациями в TAOK2, и идентифицируют кандидатов для пилотных клинических испытаний», - сказал Сингх, который является помощником профессора биохимии и биомедицинских наук в МакМастере.Сочетание специфической для пациента генетики и технологий стволовых клеток, вероятно, будет в краткосрочной перспективе трансформироваться в исследованиях и дальнейшем лечении нарушений мозга, сообщают ученые.