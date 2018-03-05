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Ученые: Теплые отношения компенсируют риски для здоровья у жертв детского насилия

Исследования связывают детское насилие со многими неблагоприятными последствиями для здоровья во взрослой жизни, включая преждевременную смертность, но, согласно новым исследованиям Северо-западного университета, уважительные отношения в среднем возрасте могут частично компенсировать риски смертности, связанные с жестоким обращением с детьми.

Ученые: Теплые отношения компенсируют риски для здоровья у жертв детского насилия


«Это одно из первых исследований, в которых приводятся данные, свидетельствующие о том, что опыт, полученный после воздействия насилия, может снизить риски смертности, связанные с ранним злоупотреблением», - сказала Джессика Чанг, ведущий автор исследования.

Учитывая серьезные последствия для здоровья в будущем, связанные с детским насилием, такие как болезни сердца, инсульт и некоторые виды рака, Чиан и ее соавторы хотели изучить, есть ли возможность компенсировать или обратить вспять эти эффекты.

«Многие из болезней, связанных с жестоким обращением с детьми, обычно возникают на средних и поздних стадиях взрослой жизни, спустя десятилетия после того, как произошло злоупотребление. Нам было любопытно, сможет ли социальная поддержка в течение этого «инкубационного» периода или промежуточного уровня компенсировать риски для здоровья, связанные с гораздо более ранним опытом злоупотреблений», - сказал Чанг, сотрудник по докторантам из Научно-исследовательского центра фундаментальных исследований Северо-Запада.

Используя выборку из более чем 6 000 взрослых исследователи изучили, снизила ли социальная поддержка со стороны самосознания взрослого населения риск смертности, связанный с самоотчетным воздействием трех видов жестокого обращения в раннем возрасте: жестокое физическое насилие, обычное физическое насилие и эмоциональное насилие.

«Важно отметить, однако, что величина снижения риска смертности, связанного с социальной поддержкой среднего возраста, различалась между людьми, которые сообщали о жестоком обращении с детьми, и теми, кто сообщал о минимальном или полном отсутствии жестокого обращения с детьми», - сказал Чанг.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:52
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