Ученые: Теплые отношения компенсируют риски для здоровья у жертв детского насилия

«Это одно из первых исследований, в которых приводятся данные, свидетельствующие о том, что опыт, полученный после воздействия насилия, может снизить риски смертности, связанные с ранним злоупотреблением», - сказала Джессика Чанг, ведущий автор исследования.Учитывая серьезные последствия для здоровья в будущем, связанные с детским насилием, такие как болезни сердца, инсульт и некоторые виды рака, Чиан и ее соавторы хотели изучить, есть ли возможность компенсировать или обратить вспять эти эффекты.«Многие из болезней, связанных с жестоким обращением с детьми, обычно возникают на средних и поздних стадиях взрослой жизни, спустя десятилетия после того, как произошло злоупотребление. Нам было любопытно, сможет ли социальная поддержка в течение этого «инкубационного» периода или промежуточного уровня компенсировать риски для здоровья, связанные с гораздо более ранним опытом злоупотреблений», - сказал Чанг, сотрудник по докторантам из Научно-исследовательского центра фундаментальных исследований Северо-Запада.Используя выборку из более чем 6 000 взрослых исследователи изучили, снизила ли социальная поддержка со стороны самосознания взрослого населения риск смертности, связанный с самоотчетным воздействием трех видов жестокого обращения в раннем возрасте: жестокое физическое насилие, обычное физическое насилие и эмоциональное насилие.«Важно отметить, однако, что величина снижения риска смертности, связанного с социальной поддержкой среднего возраста, различалась между людьми, которые сообщали о жестоком обращении с детьми, и теми, кто сообщал о минимальном или полном отсутствии жестокого обращения с детьми», - сказал Чанг.