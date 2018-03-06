Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами

Удивительные способности воинов, управляющих погодой, ступающих по огню, или плывущих в холодной воде, вызывали ужас у населения страны. Также они могли прочитать мысли своих врагов и влияли на ход времени, что уже относилось к действиям темных сил. Самураи и принцы испытывали сильный страх перед такими людьми, способными тайком проникнуть в любое помещение. Первый шпион Отомо-но Сайдзин преданно служил в 6 веке наследнику императора Сетоку Тайси, который стал великим японским деятелем. Он выходил из дворца в облике простого горожанина и слушал разговоры толпы, после чего мог доложить хозяину обо всех совершенных преступлениях и недовольстве политикой. За свою службу мужчина получил титул соглядатая, а дальше новый приемник Такоя в 7 веке занимался диверсиями.Он проникал во вражеский тыл и устраивал пожары, после чего армия императора Тэмму могла быстро одержать победу. Но эти исторические личности были только предками могущественной организации, возникшей в 9 веке. В городе Ига есть документы, описывающие жизнь одного потомка из клана Тогакура. Его земли были захвачены противником, и японец был вынужден скрываться в горах, чтобы избежать смерти. Тогда он стал собирать соратников, решив отомстить врагам, а также учился боевым искусствам у монахов Кен Доси. Дайцукэ после длительных тренировок научился подчинять тело воле и разуму, став воином, подобным ветру, которого нельзя заметить.Ученые исследовали много источников, упоминающих о ниндзя, после чего отметили, что многие народные предания соответствуют реальности. Сарутоби действительно мог жить на деревьях и целыми днями раскачивался на ветках, развивая ловкость, а также никто не мог победить этого мастера до определенного момента. Тогда он следил за влиятельным аристократом, но был замечен стражниками дворца. Прежде ему всегда удавалось уйти от погони, но медвежий капкан, находившийся на дороге, защемил его ногу. Воин отрубил конечность мечом, пытаясь скрыться, но большая потеря крови не позволила далеко уйти. Он тогда отрезал лицо, чтобы самураи не смогли увидеть образ воина, после чего скончался. Однако такие случаи в жизни клана были единичными, вот только мстительные заказчики могли поплатиться за желание натравить синоби на своих коллег. Выяснение отношений между враждующими родами тоже были привычным делом, так что аристократ поручил своему шпиону убить своего собрата. Тот не стал делать этого лично, а привел пленника к сегуну, милостиво разрешившему ему сделать харакири. Умершего воина выбросили в ров возле замка, а через некоторое время дом человека был уничтожен пожаром. Хитрый ниндзя вместо себя уничтожил крысу, спрятанную под одеждой, после чего уничтожил обидчика.Первую школу для шпионов основали буддийские странствующие отшельники. Они охотно принимали всех, кто хотел разделить с ними веру и испытания. Ямабуси пользовались уважением у народа благодаря навыкам целителей, а также могли спасти урожай от плохой погоды или изгнать злых духов. Главной целью монахов стал поиск напитка бессмертия, но история умалчивает о результатах в таком направлении. Они научили будущих демонов ночи многим хитростям, среди которых была секретная защита. Благодаря особым ритмам можно было покусывать кончик языка и не испытывать жажды, а нажатие точек возле колена избавляло от страха. Это также касалось снятия усталости после длительных переходов, но звуковые комбинации позволяли пробудить скрытые способности организма. Воины легко перепрыгивали 3-метровые стены, могли бежать на большой скорости или остановить свое сердце.Секретное мастерство предусматривало знание заклинаний, мудр и концентрации сознания. С помощью медитации ученики могли входить в состояние транса и освобождали силу, что сегодня можно делать с помощью самогипноза. Ниндзя владел искусством смертельного касания и медленной смерти, легко прикоснувшись к телу врагов. Гибель наступала в результате мощного энергетического выброса, а также воины знали секреты точек, жизненно важных для организма. Все дети сразу после рождения начинали проходить подготовку к будущему служению. Люлька вместе с новорожденным во время раскачивания ударялась об стены, а годовалые ребята уже умели ходить по бревнам или лазить с помощью веревки. Затем им делали болезненные массажи с ударами и щипками, после чего начинали использовать палку.Тренировки начинались с 8-летнего возраста, и дети начинали выдерживать холод, делали оружие из любого предмета под руками, прыгали в колючих кустах или висели над пропастью. Диета и недели в темных пещерах помогали им прекрасно ориентироваться в темноте, а также маленькие члены клана бесшумно плавали под водой. Они могли выворачивать стопы или суставы, чтобы потом уметь освободиться от веревок, а также отжимания вместе с поднятием тяжестей и другими нагрузками были обычными занятиями. Сейчас даже не верится, что люди могли рассчитывать глубину воды и ширину рвов только по звуку брошенного камня, или легко пробегать за день 20-километровое расстояние. Подростки с 15-летнего возраста начинали учить секретные техники, куда входило облегчение веса во время стояния на фарфоровых чашках, а также прекрасно знали законы природы и умели перевоплотиться в любые образы человека.Воины общались друг с другом с помощью цветных зерен риса, музыкальных инструментов с закодированными мелодиями, или писали письма невидимыми чернилами. Для быстрого бега на их ногах были сандалии с металлическими пластинами, ставшие предками современных кроссовок. Благодаря различным трюкам они вызывали панику у стражников, передвигались по стенам с помощью балок и стропил, а также редко надевали на себя черные одежды, предпочитая сражаться в красных аналогах, где ткани были пропитаны отварами целебных трав. Голова закрывалась полностью, оставляя открытыми глаза, а специальный крой скрывал карманы с различными военными мелочами. Историки до сих пор не могут определиться с социальным статусом ниндзя, ставших носителями духовности или жестокими преступниками, хотя сами они отмечали, что борьба добра и зла является бесполезным занятием разума.