Астрономы ESA увидели, как мертвая звезда "поедает" звездную соседку класса "красный гигант"
Астрономы космической обсерватории ESA Integral стали свидетелями редкого события: момент, когда ветры, испускаемые раздутой красной гигантской звездой, оживили ядро расположенной рядом мертвой звезды при помощи рентгеновских лучей.
Мощный поток рентгеновского излучения был впервые обнаружен обсерваторией Integral 13 августа 2017 года. Источник был неизвестен, однако ученые выяснили, что поток вырвался в направлении центра Млечного Пути. Это неожиданное открытие вызвало множество последующих наблюдений астрономами, чтобы выявить виновника.
Наблюдения показали сильно намагниченную и медленно вращающуюся нейтронную звезду, которая, скорее всего, только начала питаться материалом соседней красной гигантской звезды.
Звезды, массы нашего Солнца и до восьми раз более массивные, превращаются в красных гигантов к концу своей жизни. Их внешние слои раздуваются и расширяются на миллионы километров, их пыльные, газообразные снаряды отдуваются от центральной звезды в относительно медленных ветрах до нескольких сотен км/с.
Согласно результатам исследования звездная пара «вампира» и «донора» сформировались из одного газообразного облака и практически одновременно, однако настоящей загадкой для астрономов является то, почему после взрыва одной из них и образования сверхновой, это никоим образом не повлияло на вторую звезду.
Мощный поток рентгеновского излучения был впервые обнаружен обсерваторией Integral 13 августа 2017 года. Источник был неизвестен, однако ученые выяснили, что поток вырвался в направлении центра Млечного Пути. Это неожиданное открытие вызвало множество последующих наблюдений астрономами, чтобы выявить виновника.
Наблюдения показали сильно намагниченную и медленно вращающуюся нейтронную звезду, которая, скорее всего, только начала питаться материалом соседней красной гигантской звезды.
Звезды, массы нашего Солнца и до восьми раз более массивные, превращаются в красных гигантов к концу своей жизни. Их внешние слои раздуваются и расширяются на миллионы километров, их пыльные, газообразные снаряды отдуваются от центральной звезды в относительно медленных ветрах до нескольких сотен км/с.
Согласно результатам исследования звездная пара «вампира» и «донора» сформировались из одного газообразного облака и практически одновременно, однако настоящей загадкой для астрономов является то, почему после взрыва одной из них и образования сверхновой, это никоим образом не повлияло на вторую звезду.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 21:00