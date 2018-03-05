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Телескоп Kepler NASA открыл новую экзопланету-гиганта класса "теплый сатурн"

Используя данные продленной миссии Kepler NASA, известной как K2, астрономы нашли новую экзопланету класса «теплый сатурн». Недавно открытый мир-инопланетянин, названный EPIC 247098361 b, похож по массе на Сатурн, но намного жарче.

Телескоп Kepler NASA открыл новую экзопланету-гиганта класса "теплый сатурн"


«Мы сообщаем об открытии EPIC 247098361 b с использованием фотометрических данных спутника Kepler K2 в сочетании с наземными спектроскопическими наблюдениями», - пишут исследователи в статье.

Согласно исследованию, EPIC 247098361 b является размером с Юпитер и имеет массу почти 0,4 его массы. Учитывая, что эта планета только на 33% более массивна, чем Сатурн, и имеет равновесную температуру 1030 °C, она была классифицирована исследователями как «теплый сатурн».

EPIC 247098361, хозяин недавно найденной экзопланеты, представляет собой яркую, позднюю звезду F-типа, на 16% больше и на 19% массивней Солнца. EPIC 247098361 b совершает орбитальный проход вокруг звезды за 11,2 земных дня на расстоянии приблизительно 0,1 световых года.

Кроме того, астрономы обнаружили, что содержание тяжелых элементов для EPIC 247098361 b находится на уровне около 20 масс Земли, что соответствует стандартным моделям формирования гигантской планеты.

«Эти свойства согласуются с основной аккреционной моделью образования планет, в которой планета начинает беглую аккрецию газообразного материала, как только твердый эмбрион достигает массы в 10 масс Земли. В этом процессе планета продолжает аккрецировать скалистые и ледяные планеты которые были отделены от газообразного диска », - говорится в документе.

Авторы статьи требуют больше наблюдений за системой EPIC 247098361, считающейся отличной мишенью для изучения атмосферы умеренно низких облученных планет-гигантов. Система также может быть полезна при изучении орбитальной эволюции планет-гигантов при умеренных отрывах от их звезд-хозяев.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 17:26
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