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127-миллионные окаменелости новорожденного птенца проливают свет на эволюцию птиц

Крошечный ископаемый доисторический птичий детеныш возрастом 127 миллионов лет поможет ученым понять, как ранние птицы попали в мир в эпоху динозавров.

127-миллионные окаменелости новорожденного птенца проливают свет на эволюцию птиц


Ископаемое, датируемое мезозойской эрой (250-65 миллионов лет назад), является цыпленком из группы доисторических птиц, называемых Enantiornithes. Этот экземпляр, составленный из почти полного скелета, является одним из самых известных мезозойских ископаемых птиц, которые когда-либо были обнаружены.

Важной и уникальной эту окаменелость делает то, что птенец умер вскоре после рождения. Это критический этап в скелетной формации птицы. Чрезвычайно короткая жизнь этой птицы дала исследователям редкую возможность проанализировать структуру и развитие кости вида.

127-миллионные окаменелости новорожденного птенца проливают свет на эволюцию птиц


Ведущий автор исследования Фабьен Кноль из Университета Манчестера объясняет: «Эволюционная диверсификация птиц привела к широкому спектру стратегий развития детенышей и важные различия в их темпах роста. Анализируя развитие костей, мы можем рассмотреть целый ряд эволюционных черт. Новые технологии предлагают палеонтологам беспрецедентные возможности для исследования провокационных окаменелостей. Здесь мы использовали самые современные средства по всему миру, включая три разных синхротрона во Франции, Великобритании и США».

Исследователи обнаружили, что грудная клетка детенышей по-прежнему в значительной степени образована из хряща и еще не превратилась в твердую кость, когда она умерла, а это означало, что она не могла летать.

Характерные признаки оссификации, наблюдаемые в этой и других немногих очень молодых энантионитиновых птицах также свидетельствуют о том, что стратегии развития этой конкретной группы древних птиц, возможно, были более разнообразными, чем считалось ранее.

Это новое открытие вместе с другими со всего мира позволяет ученым заглянуть в мир древних птиц, живших в эпоху динозавров. Удивительно понять, как многие из особенностей, которые существуют среди современных птиц, уже были разработаны более 100 миллионов лет назад, говорят ученые.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 14:44
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