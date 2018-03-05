Учёные доказали, что размер мозга зависит от количества мышечной массы

Американские учёные доказали связь между размером мозга и количеством мышечной массы. Проведённые опыты на млекопитающих показали, что чем больше мышц имеет особь, тем меньше у неё мозг.Учёные заинтересовались взаимосвязью установленной между размером мозга и мышечной массой млекопитающих. Предыдущие исследования показали, что пропорции тела могут сказываться на размерах жизненно важных органов. Научные сотрудники решили проверить, действительно ли количество мышц делает человека глупее.Учёные провели опыты на приматах. Исследование доказало, что связь между мозгом и мышцами на самом деле присутствует, кроме того, она носит обратный характер. Другими словами, в некоторых случаях большой размер мозга приводит к наличию низкой мышечной массы тела. Международное научное сообщество не спешит принимать на веру этот факт. Специалистам придётся провести дополнительные исследования, и проверить работает ли эта взаимосвязь в отношении человека.