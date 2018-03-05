"Оскар-2018": Постаревшая Сальма Хайек поразила своим безвкусным нарядом

Сальма Хайек выглядела на главной кинопремии года постаревшей. Актриса давно уже не радовала поклонников новыми работами. За каждым появлением Хайек следят модные критики, которые порою в ужасе от её образов. Церемония "Оскар-2018" не стала исключением. Знаменитость выбрала для своего эффектного появления сиреневое бархатное платье от Gucci. Наряд был настолько обильно украшен пайетками, стеклярусом и камнями, что это сделало Хайек похожей на блестящую ёлку.Образ Сальмы Хайек получился искусственным и нарочитым, что уже давно не в моде. Кроме того, критики отметили, что актриса сильно постарела, вероятнее всего сказывается частое использование киногрима, вредного для кожи. Также многие отметили, что и фигура бывшей секс-дивы уже давно не та, что прежде.