Физики реализовали возможность получения скирмиона в квантовом газе

Для достижения цели, решили объединить усилия ученые из Америки и Финляндии. Группа специалистов провела эксперименты по воплощению квазичастицы, которая носит название - скирмион. Математическая модель самой частицы, была предложена физиком Тони Скраймом, в далеком 1962 году.Как следует из теории, в модели отражается движение, которое действительно могут совершать протоны и нейтроны. Причем сам скирмион не является фактически представителем фундаментальной частицы.Ссылаясь на последние разработки, ученые успешно создали трехмерные скирмионы, причем эксперимент проводили в условиях стеклянной газовой камеры, которую заполнили сверхтекучим рубидием. Созданные таким образом частицы, имеют большое сходство с шаровой молнией, где они удерживаются между собой действием электромагнитных полей.