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Физики реализовали возможность получения скирмиона в квантовом газе

Ранее, скирмион удавалось воссоздавать только экспериментально, однако, частицу в материи удалось воспроизвести ученым Америки и Финляндии. Описание возможного поведения квантовых частиц, лежит в основе теоретической физики.

Для достижения цели, решили объединить усилия ученые из Америки и Финляндии. Группа специалистов провела эксперименты по воплощению квазичастицы, которая носит название - скирмион. Математическая модель самой частицы, была предложена физиком Тони Скраймом, в далеком 1962 году.
Физики реализовали возможность получения скирмиона в квантовом газе


Как следует из теории, в модели отражается движение, которое действительно могут совершать протоны и нейтроны. Причем сам скирмион не является фактически представителем фундаментальной частицы.

Ссылаясь на последние разработки, ученые успешно создали трехмерные скирмионы, причем эксперимент проводили в условиях стеклянной газовой камеры, которую заполнили сверхтекучим рубидием. Созданные таким образом частицы, имеют большое сходство с шаровой молнией, где они удерживаются между собой действием электромагнитных полей.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:20
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