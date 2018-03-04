Российские ученые восстанавливают скелет мамонта

Кости мамонта были найдены случайно местным жителем примерно 12 лет назад. Речка размыла отдельные участки дороги, где и обнажились кости, которые, как удалось установить экспертизе, принадлежали шерстистому мамонту. Подобная находка - редкость для Кемеровского региона. Для восстановления скелета используются пластиковые копии, сделанные с оригиналов, так как настоящие окаменелости составят только 10% всего экспоната - это все, что удалось найти на берегу реки.Летом археологи повторно вернутся на место раскопок, пытаясь найти недостающие фрагменты мамонта. В проекте по реставрации задействованы ученые из разных регионов страны.