Людям стыдно выбрасывать еду из-за опасности голода – Ученые

Каждый год на мусорных свалках оказывается треть продуктов питания, среди которых есть аналоги из холодильников. Многие лица ощущают стыд и сожалеют, что потратили свои средства, но также этот процесс может быть связан с этническими и культурными традициями. Ученые решили провести опыты с участием 488 добровольцев, среди которых кроме поляков были африканские масаи и яли. Последние народы живут в горных местностях Индонезии и Гвинеи. Все участники рассматривали примеры плохого поведения людей на картинках, после чего располагали их согласно степени аморальности.Африканцы стразу назвали выбрасывание пищи самым серьезным преступлением. Это связано с нехваткой продуктов из-за изменчивого климата, не позволяющего людям делать запасы. Яли часто сталкивались с болезнями скота, а европейцы вообще не переживали по такому поводу.