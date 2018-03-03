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Huawei к 8 марта реаизует смартфоны по особо низкой цене

Уже на носу международный женский день. При этом руководством компания Huawei в честь празднования 8 марта было принято решение провести распродажу смартфонов.

Huawei к 8 марта реаизует смартфоны по особо низкой цене

В свою очередь в акции примут участие версии Honor 9 Lite, а также Honor View 10. На каждый смартфон скидка достигает 3 тысяч рублей. Данную скидку получить довольно просто. В данном случае достаточно просто на сайте компании пройти регистрацию, получив в дальнейшем купон на скидку. В свою очередь распродажа проходит в 2 этапа. Покупатель на первом этапе должен просто зарегистрироваться в интернет-магазине, а также перейти до 4-го марта включительно на специальную страницу. Там появится купон непосредственно с кодом на предлагаемую скидку.

Участнику акции после этого достаточно выбрать просто девайс, а также воспользоваться бонусом. Акция затронула Honor 9 Lite, Honor View 10. В зависимости от популярности и модификации смартфона, сервером назначается сумма скидки.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10
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