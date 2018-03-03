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Ученые определили изображения древних татуировок на египетских мумиях

Учеными обнаружено изображение первой в истории человечества татуировки. Сложный рисунок находился на теле египетской мумии. Как предположили эксперты, возраст изображения можно отнести к 5 тысячам лет.

Сама мумия находилась в экспозиции музея примерно целое столетие, но эксперты смогли рассмотреть присутствие на ней определенной графики только сейчас. Рисунок был изучен специалистами, применив инфракрасное излучение, в результате, отчетливо проявился образ животного, с неопределенными очертаниями.
Ученые определили изображения древних татуировок на египетских мумиях


Как предположили специалисты, для нанесения татуировки использовали материал, чем-то схожий с обыкновенной смесью сажи. Так же отмечено, что рисунок на поверхности тела египетской мумии был не один, из всех изображений, самый отчетливый очень похож на козу. Британские ученые уверены, на такое мог решиться человек отчаянного характера, что свидетельствует и о его социальном положении в обществе.

Так же, специалисты сообщили, что у данного открытия есть определенное значение, которое позволяет предположить о существовании других подобных экземпляров. Наверняка, найденная с нанесенной татуировкой мумия, возрастом в 5 тысяч лет, не может являться единственной в своем роде.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:00
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