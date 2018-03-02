Нервная система тормозит чрезмерное воспаление в организме, выявили ученые

«Существует перекрестная связь между нервной системой и иммунной системой, и это играет важную роль в регулировании острого и хронического воспаления. Эти две системы органов тесно взаимодействуют и играют важную роль в здоровье и болезни человека », - сказал д-р Дэвид Артис, директор Института исследований Джилла Робертса.Для их изучения д-р Артис и его коллеги исследовали связь между нервной и иммунной системами во время воспалительного ответа, вызванного аллергенами или инфекциями с паразитами, называемыми гельминтами. Воздействие этих агентов вызывает класс иммунных клеток, называемых врожденными лимфоидными клетками 2-й группы (ILC2), для высвобождения воспалительных молекул, называемых цитокинами, которые могут способствовать увеличению производства слизи и мышечных сокращений - все это помогает вытеснить паразита или аллергена из организма. Длительное воспаление может быть вредным, поэтому д-р Артис и его команда хотели понять, как организм смягчает этот ответ.ILC2s имеют рецепторы на их поверхности, называемые β2 адренергическими рецепторами (β2AR), взаимодействующие с химическим веществом, называемым норэпинефрином, которое высвобождает нервные клетки. Эти рецепторы дают нервным клеткам способность взаимодействовать друг с другом и влиять на иммунный ответ.«Мы обнаружили, что эти бета-адренергические рецепторы контролируют пролиферацию клеток ILC2», - сказал ведущий автор доктор Сая Морияма, помощник в лаборатории доктора Артиса, отметив, что рецепторы могут помочь предотвратить слишком много воспалений.Если эти результаты будут подтверждены у людей, это может иметь очень важные последствия для пациентов с астмой, аллергией и другими видами воспалительных заболеваний.