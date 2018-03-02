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Нервная система тормозит чрезмерное воспаление в организме, выявили ученые

Согласно исследованиям Weill Cornell Medicine, клетки в нервной системе могут «поставить тормоза» на иммунный ответ инфекциям в кишечнике и легких, чтобы предотвратить чрезмерное воспаление. Это понимание может привести к новым способам лечения заболеваний, вызванных неконтролируемым воспалением, таких как астма и воспалительное заболевание кишечника.

Нервная система тормозит чрезмерное воспаление в организме, выявили ученые


«Существует перекрестная связь между нервной системой и иммунной системой, и это играет важную роль в регулировании острого и хронического воспаления. Эти две системы органов тесно взаимодействуют и играют важную роль в здоровье и болезни человека », - сказал д-р Дэвид Артис, директор Института исследований Джилла Робертса.

Для их изучения д-р Артис и его коллеги исследовали связь между нервной и иммунной системами во время воспалительного ответа, вызванного аллергенами или инфекциями с паразитами, называемыми гельминтами. Воздействие этих агентов вызывает класс иммунных клеток, называемых врожденными лимфоидными клетками 2-й группы (ILC2), для высвобождения воспалительных молекул, называемых цитокинами, которые могут способствовать увеличению производства слизи и мышечных сокращений - все это помогает вытеснить паразита или аллергена из организма. Длительное воспаление может быть вредным, поэтому д-р Артис и его команда хотели понять, как организм смягчает этот ответ.

ILC2s имеют рецепторы на их поверхности, называемые β2 адренергическими рецепторами (β2AR), взаимодействующие с химическим веществом, называемым норэпинефрином, которое высвобождает нервные клетки. Эти рецепторы дают нервным клеткам способность взаимодействовать друг с другом и влиять на иммунный ответ.

«Мы обнаружили, что эти бета-адренергические рецепторы контролируют пролиферацию клеток ILC2», - сказал ведущий автор доктор Сая Морияма, помощник в лаборатории доктора Артиса, отметив, что рецепторы могут помочь предотвратить слишком много воспалений.

Если эти результаты будут подтверждены у людей, это может иметь очень важные последствия для пациентов с астмой, аллергией и другими видами воспалительных заболеваний.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:17
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