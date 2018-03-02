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Facebook завершил эксперимент над пользователями

Facebook завершит эксперимент с отдельными двумя лентами новостей от друзей, семьи, от пабликов.

Facebook завершил эксперимент над пользователями

Facebook к тестированию отдельных двух новостных лент Explore Feed приступил в 6-ти государствах в октябре прошлого года. В заявлении компании говорится, что Explore Feed стал пробным ответом на обратную систематическую связь, которая была получена за прошлый год от людей, хотевших в новостной ленте видеть больше постов от семьи и друзей. Люди в опросах отметили, что они менее удовлетворены были постами, которые видели. При этом две отдельные ленты им не помогли общаться больше с семьей и друзьями.

Представители Facebook более удачным решением считают изменения в январе, которые связаны с уменьшением новостного и рекламного контента в ленте. В январе Марк Цукерберг объявил, что новостная лента соцсети Facebook будет иметь меньше новостного и рекламного контента, а также больше сообщений от пользовательских друзей.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:50
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