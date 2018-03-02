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В компании Microsoft разработали приложение-навигатор для слепых

Новое приложение для смартфонов, созданное в Microsoft поможет слепым людям успешно освоиться в городской среде. В частности, пользователь сможет через наушники получать информацию об окружающих его объектах.

В компании Microsoft разработали приложение-навигатор для слепых


В обыденных ситуациях основными помощниками слепых людей выступают трость или специально обученная собака. Кроме того, инженеры всего мира постоянно работают над различными технологическими аналогами, которые могут помочь таким людям миновать столкновений с объектами. Однако разработка от Microsoft позволит слабовидящим или слепым людям также получать данные о том, где именно они пребывают и что их окружает.

Приложение Soundscape работает на смартфонах с iOS. Человек имеет возможность внести определенное место назначения, и в момент ходьбы приложение будет подсказывать ему наименования улиц и предстоящие повороты. Кроме того, пользователь с помощью наушников узнает, какие из объектов окружают его.
Общество / Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 15:30
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