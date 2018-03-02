В компании Microsoft разработали приложение-навигатор для слепых

В обыденных ситуациях основными помощниками слепых людей выступают трость или специально обученная собака. Кроме того, инженеры всего мира постоянно работают над различными технологическими аналогами, которые могут помочь таким людям миновать столкновений с объектами. Однако разработка от Microsoft позволит слабовидящим или слепым людям также получать данные о том, где именно они пребывают и что их окружает.Приложение Soundscape работает на смартфонах с iOS. Человек имеет возможность внести определенное место назначения, и в момент ходьбы приложение будет подсказывать ему наименования улиц и предстоящие повороты. Кроме того, пользователь с помощью наушников узнает, какие из объектов окружают его.