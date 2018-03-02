Ученые рассказали про пользу граната для похудения

Экспертами отмечается, что у граната довольно богатый химический состав. Это делает его очень ценным продуктом. Чтобы более эффективней избавиться от лишнего веса, нужно в разумных количествах регулярно употреблять гранат. Такого рода фрукт в себе содержит органические кислоты и массу витаминов, аминокислот. Гранат также богат на минералы кальций, кремний, калий, йод. Для человеческого организма полезными также являются дубильные вещества.Если речь идет касательно пищеварительной системы, весь данный химический состав делает фрукт максимально полезным. Гранат положительным образом воздействует также на различные обменные процессы, которые происходят в организме человека.