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На продажу выставлен самый странный спорткар Ferrari 328 GTS Conciso

На продажу выставили странный спорткар Ferrari под названием 328 GTS Conciso. Данная модель была выпущена немецкой дизайн-студией Bernd Michalak Design Studio.

На продажу выставлен самый странный спорткар Ferrari 328 GTS Conciso


Прототип Ferrari 328 GTS Conciso уйдёт с молотка на аукционе Sotheby’s. О первоначальной стоимости странного спорткара пока не сообщается. Прототип был построен на одной платформе с моделью Ferrari 328 GTS 1989 года, автомобиль получил уникальный кузов «баркетта» и широкие передние крылья со встроенными фарами. У машины отсутствуют крыша и двери, при этом имеется два отсека для шлемов.

Под капотом Ferrari 328 GTS Conciso установлен силовой агрегат V8 объёмом 3,2 литра, выдающий 274 лошадиные силы, работает он на пару с 5-скоростной «механикой». Благодаря облегчённому кузову до первой «сотки» автомобиль разгоняется за 5 секунд, а его максимальная скорость ограничена 278 км/час.

Отмечается, что выставленный на продажу концепт в 90-х годах прошлого столетия принимал участие в конкурсе.Eurosign Design Awards, заняв второе место.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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