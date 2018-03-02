На продажу выставлен самый странный спорткар Ferrari 328 GTS Conciso

Прототип Ferrari 328 GTS Conciso уйдёт с молотка на аукционе Sotheby’s. О первоначальной стоимости странного спорткара пока не сообщается. Прототип был построен на одной платформе с моделью Ferrari 328 GTS 1989 года, автомобиль получил уникальный кузов «баркетта» и широкие передние крылья со встроенными фарами. У машины отсутствуют крыша и двери, при этом имеется два отсека для шлемов.Под капотом Ferrari 328 GTS Conciso установлен силовой агрегат V8 объёмом 3,2 литра, выдающий 274 лошадиные силы, работает он на пару с 5-скоростной «механикой». Благодаря облегчённому кузову до первой «сотки» автомобиль разгоняется за 5 секунд, а его максимальная скорость ограничена 278 км/час.Отмечается, что выставленный на продажу концепт в 90-х годах прошлого столетия принимал участие в конкурсе.Eurosign Design Awards, заняв второе место.