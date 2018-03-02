Эксперты: Рубль падает на фоне разгара торговой войны между США, Европой, Китаем, Россией

Падение рубля на биржевых торгах стало результатом лоббирования президентом США своих товаропроизводителей; в данном случае сталелитейщиков и производителей алюминия. Он объявил, что будут значительно увеличены акцизы на ввоз этих металлов в страну; 25% на сталь и 10% на аллюминий. В этом сегменте экономики российский металл занимает весомое место на американском рынке, потому такое решение повлечет существенное сокращение их ввоза.Пострадает экономика ЕС и особенно Китая, которые продавали в США более дешевые металлы, чем это могли себе позволить американцы. Среди внутренних причин падения рубля экономисты назвали: падение российского промпроизводства в последнюю декаду 2017 года на 25%; существенное снижение деловой активности в обрабатывающей промышленности; рост инфляции после объявленной Центробанком либерализации кредитно-денежной политики.