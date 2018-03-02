Alfa Romeo посвятит Нюрбургрингу особые версии Stelvio и Giulia

Отмечается, что все автомобили из спецверсии будут окрашены в серый цвет — Circuito Grey, а также каждой машине присвоят порядковый номер, который будет указан на специальной табличке.В стандартное оснащение автомобилей из специальной серии входит рулевое колесо с отделкой из алькантары и кожи, спортивные сиденья, карбон-керамические тормоза, рычаг коробки передач Mopar с карбоновыми вставками, а также элементы с применением углепластика.В качестве силовой установки автомобилей Alfa Romeo Stelvio и Giulia Quadrifoglio выступает битурбированный мотор V6 с рабочим объёмом 2,9 литра производительностью 510 лошадиных сил.