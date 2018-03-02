АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Alfa Romeo посвятит Нюрбургрингу особые версии Stelvio и Giulia

Компания Alfa Romeo на автосалоне в Женеве планирует представить спецверсии седана Giulia и кроссовера Stelvio, которые посвящены рекорду Нюрбургринга «Северная петля». Каждая из данных моделей будет выпущена по 108 экземпляров.

Alfa Romeo посвятит Нюрбургрингу особые версии Stelvio и Giulia


Отмечается, что все автомобили из спецверсии будут окрашены в серый цвет — Circuito Grey, а также каждой машине присвоят порядковый номер, который будет указан на специальной табличке.

В стандартное оснащение автомобилей из специальной серии входит рулевое колесо с отделкой из алькантары и кожи, спортивные сиденья, карбон-керамические тормоза, рычаг коробки передач Mopar с карбоновыми вставками, а также элементы с применением углепластика.

В качестве силовой установки автомобилей Alfa Romeo Stelvio и Giulia Quadrifoglio выступает битурбированный мотор V6 с рабочим объёмом 2,9 литра производительностью 510 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи
Ольга Бузова публично назвала поведение Анастасии
Facebook завершил эксперимент над пользователями
Настасье Самбурской подарили на день рождения
Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение
Русская модель PlayBoy Мария Лиман показала
Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает
Google запущен сервис для записи мелодий в
Эксперты смогли выявить новый подслушивающий
Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с
Кети Топурия откровенно призналась, что со своим
Автомобили LADA Granta и LADA Kalina распродают с
Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное
В Instagram теперь появятся видеозвонки
Зафиксировали самую мощную кибератаку за всю
На MWC 2018 представили смартфон с опцией
Объявлен сбор средств на самый минималистичный
Пользователи из 40 странах мира найдут с помощью
Матч за Суперкубок России может состояться в
Появились подробности о модели смартфона HTC
На рынке России появился ноутбук Dell XPS 13 с
Китай призвал США воздержаться от чрезмерности в
Дэниэл Крейг празднует 50-летний юбилей
В компании Microsoft разработали
Серые дельфины запоминают и планируют каждое
Ученые рассказали про пользу граната для похудения
На продажу выставлен самый странный спорткар
Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за
Ученые: Улыбка не всегда говорит про
Первый эксперимент запущен на коллайдере NICA в
Просмотреть все новости