Alfa Romeo посвятит Нюрбургрингу особые версии Stelvio и Giulia
Компания Alfa Romeo на автосалоне в Женеве планирует представить спецверсии седана Giulia и кроссовера Stelvio, которые посвящены рекорду Нюрбургринга «Северная петля». Каждая из данных моделей будет выпущена по 108 экземпляров.
Отмечается, что все автомобили из спецверсии будут окрашены в серый цвет — Circuito Grey, а также каждой машине присвоят порядковый номер, который будет указан на специальной табличке.
В стандартное оснащение автомобилей из специальной серии входит рулевое колесо с отделкой из алькантары и кожи, спортивные сиденья, карбон-керамические тормоза, рычаг коробки передач Mopar с карбоновыми вставками, а также элементы с применением углепластика.
В качестве силовой установки автомобилей Alfa Romeo Stelvio и Giulia Quadrifoglio выступает битурбированный мотор V6 с рабочим объёмом 2,9 литра производительностью 510 лошадиных сил.
Отмечается, что все автомобили из спецверсии будут окрашены в серый цвет — Circuito Grey, а также каждой машине присвоят порядковый номер, который будет указан на специальной табличке.
В стандартное оснащение автомобилей из специальной серии входит рулевое колесо с отделкой из алькантары и кожи, спортивные сиденья, карбон-керамические тормоза, рычаг коробки передач Mopar с карбоновыми вставками, а также элементы с применением углепластика.
В качестве силовой установки автомобилей Alfa Romeo Stelvio и Giulia Quadrifoglio выступает битурбированный мотор V6 с рабочим объёмом 2,9 литра производительностью 510 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:10