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В московской парковой зоне орнитологи обнаружили полярную сову

На глаза специалистов эта полярная хищная птица попалась в парке «Сокольники». Их предположение было довольно предсказуемым: пернатому красавцу из Заполярья искать себе пищу при московской температуре намного комфортней.

В московской парковой зоне орнитологи обнаружили полярную сову


Орнитолог Вадим Мишин, оценив большие размер птицы, предположил, что это – самка. Кроме того, не должна была прилететь одна.

Он пояснил, что в природе у многих видов это случается, когда в поисках пропитания, они покидают в голодные сезоны свои обычные ареалы обитания.

Однако, касательно полярной совы, этот случай достаточно редкий для Москвы. Эту птицу было тут последний раз замечено в 2015 году.
Наука
Добавил: George21 Сегодня, 09:40
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