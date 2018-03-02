В московской парковой зоне орнитологи обнаружили полярную сову

Орнитолог Вадим Мишин, оценив большие размер птицы, предположил, что это – самка. Кроме того, не должна была прилететь одна.Он пояснил, что в природе у многих видов это случается, когда в поисках пропитания, они покидают в голодные сезоны свои обычные ареалы обитания.Однако, касательно полярной совы, этот случай достаточно редкий для Москвы. Эту птицу было тут последний раз замечено в 2015 году.