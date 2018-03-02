В московской парковой зоне орнитологи обнаружили полярную сову
На глаза специалистов эта полярная хищная птица попалась в парке «Сокольники». Их предположение было довольно предсказуемым: пернатому красавцу из Заполярья искать себе пищу при московской температуре намного комфортней.
Орнитолог Вадим Мишин, оценив большие размер птицы, предположил, что это – самка. Кроме того, не должна была прилететь одна.
Он пояснил, что в природе у многих видов это случается, когда в поисках пропитания, они покидают в голодные сезоны свои обычные ареалы обитания.
Однако, касательно полярной совы, этот случай достаточно редкий для Москвы. Эту птицу было тут последний раз замечено в 2015 году.
Орнитолог Вадим Мишин, оценив большие размер птицы, предположил, что это – самка. Кроме того, не должна была прилететь одна.
Он пояснил, что в природе у многих видов это случается, когда в поисках пропитания, они покидают в голодные сезоны свои обычные ареалы обитания.
Однако, касательно полярной совы, этот случай достаточно редкий для Москвы. Эту птицу было тут последний раз замечено в 2015 году.
Наука
Добавил: George21 Сегодня, 09:40