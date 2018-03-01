Некоторые самки пауков спариваются только после получения подарка от самцов

Поэтому, прежде чем отправляться на поиски партнерши, паук-самец вытаскивает из ловушки-паутины насекомое, застрявшее там, и обертывает его шелковыми нитками, готовыми для презентации. Если подарок самке нравится, то она потребляется ею во время спаривания.Новое исследование, проведенное биологом LMU Кристиной Туни, показывает, что успешное спаривание зависит исключительно от качества подарка, так как самка не реагирует на какие-либо сексуальные химические вещества (феромоны), присутствующие в шелке мужчины. Это довольно удивительно, учитывая тот факт, что химическая связь через летучие или осязательные феромоны является такой распространенной чертой спаривания и репродуктивного поведения в животном мире.Поскольку феромоны потенциально могут быть включены в шелк паука, Туни и ее коллеги из группы поведенческой экологии LMU хотели определить роль, которую играют химические сигналы при спаривании и размножении в P. Mirabilis, принадлежащих к семейству бродящих пауков-охотников. Чтобы проверить, является ли шелк, в котором самцы обертывают свои свадебные подарки, источником феромонов для привлечения партнерш, исследователи провели серию экспериментов в общей сложности из 100 пауках.Тесты показали, что самцы и самки пауков по-разному реагируют на шелк, который выделяют их потенциальные партнеры. Нитки, вращающиеся самками, действительно, по-видимому, содержат феромоны, привлекающие мужчин. Однако сами женщины не проявляют никакого интереса к нитям, производимым самцом. Они не проявляют никакой реакции ни на нити, в которых завернут «свадебный подарок» Эти результаты предполагают, что самцы не выделяют летучих феромонов и поэтому должны полагаться на эффект самого подарка или то, что женщины научились игнорировать любые мужские феромоны, чтобы сосредоточиться на качестве подарка.