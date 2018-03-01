Путин рассказал про план борьбы со смогом и чёрным снегом

Путин отметил, что в Новокузнецке и Череповце население не видят солнца из-за смога. При этом в Красноярске падает чёрный снег. Поэтому требуется стремиться к современным высоким стандартам экологии. Вследствие этого российское правительство решило к промышленным предприятиям ужесточить нормы, для уменьшения количества выбросов. Нормы в этом году коснутся 300 предприятий, выбрасывающих очень много вредных веществ в атмосферу. Нормы в 2021 году будут касаться всех.По мнению Владимира Путина, для улучшения экологии следует модернизировать ТЭЦ, котельные, улучшить качество питьевой воды, запустить общественный транспорт, являющийся экологически чистым. Следует также разобраться со свалками. Волонтёры в прошлом году насчитали более 20 000 таких мест поблизости крупных городов.