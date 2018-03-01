АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Путин рассказал про план борьбы со смогом и чёрным снегом

Во время послания российскому Федеральному Собранию, Владимир Путин рассказал касательно планов борьбы со смогом, а также чёрным снегом.

Путин рассказал про план борьбы со смогом и чёрным снегом

Путин отметил, что в Новокузнецке и Череповце население не видят солнца из-за смога. При этом в Красноярске падает чёрный снег. Поэтому требуется стремиться к современным высоким стандартам экологии. Вследствие этого российское правительство решило к промышленным предприятиям ужесточить нормы, для уменьшения количества выбросов. Нормы в этом году коснутся 300 предприятий, выбрасывающих очень много вредных веществ в атмосферу. Нормы в 2021 году будут касаться всех.

По мнению Владимира Путина, для улучшения экологии следует модернизировать ТЭЦ, котельные, улучшить качество питьевой воды, запустить общественный транспорт, являющийся экологически чистым. Следует также разобраться со свалками. Волонтёры в прошлом году насчитали более 20 000 таких мест поблизости крупных городов.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 20:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ОБСЕ заявляют о продвижении бойцов ВСУ к линии
Алексей Купин заявил, что рождение ребенка в его
Ивана Дилова назвала Александра Гобозова
Элла Суханова рассказала, что причиной развода с
Российский «Лед» побьет рекорды кинопроката в
Россияне все чаще страдают от осложнений после
Хакеры разработали новый способ похищения данных
Россия передаст Казахстану две стартовые площадки
Новая представительница моды из Италии затмит
Ученые поведали об опасности пробежек у городских
Илья Яббаров признался в связи с беременной
Назван ТОП-5 самых известных косметических
Обнародован трейлер игры «Гарри Поттер: Тайна
Xiaomi предлагает мышку со сканером отпечатков
Анна Седокова поделилась видео с участием сына
LG Electronics зарегистрировала новый девайс К30
NASA отказалось от разработки космических
На MWC представлен флагманский смартфон Doogee V
Главные особенности Samsung Galaxy S9 удивят всех
Фанаты Кристины Орбакайте обсудили ее внешний вид
Замена мусорников зелеными насаждениями снижает
Ученые создали сложные трансмембранные белки с
В Instagram появился новый аккаунт патриарха
Цымбалюк-Романовская поделилась интимным фото
Участница группы "Фабрика" Александра Савельева
AliExpress запускает в России два новых ресурса
Анджели Джоли проходит лечение от нервного срыва
Владимир Путин призвал обеспечить регулярную
Лариса Гузеева трогательно поздравила свою
На других планетах люди проживут дольше, чем на
Просмотреть все новости