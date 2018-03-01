Влад Кадони проведет семинары о развитии карьеры в шоу-бизнесе

Семинары будут посвящены развитию карьеры на телевидении и в целом в шоу-бизнесе. Первый семинар пройдет в Москве уже 17 марта.Влад у себя в Инстаграме сообщает, что много молодых людей хотят попасть на на телепроект и поэтому настойчиво пишут ему и спрашивают его о подробностях.Молодой человек уже смог набросать план семинара-практикума и приглашает труда всех поклонников реалити-шоу, а также всех, кто мечтает стать популярным на телевидении или в социальной сети. Он расскажет, как пройти любой кастинг на любое шоу, монетизировать популярность после участия в проекте и пр.Надо сказать, что Кадони имеет своих "последователей", например, Венцеслава Венгржановского и Александру Черно.