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Влад Кадони проведет семинары о развитии карьеры в шоу-бизнесе

Ведущий "Дома-2" Влад Кадони теперь хочет проводить семинары.

Семинары будут посвящены развитию карьеры на телевидении и в целом в шоу-бизнесе. Первый семинар пройдет в Москве уже 17 марта.

Влад Кадони проведет семинары о развитии карьеры в шоу-бизнесе

Влад у себя в Инстаграме сообщает, что много молодых людей хотят попасть на на телепроект и поэтому настойчиво пишут ему и спрашивают его о подробностях.

Молодой человек уже смог набросать план семинара-практикума и приглашает труда всех поклонников реалити-шоу, а также всех, кто мечтает стать популярным на телевидении или в социальной сети. Он расскажет, как пройти любой кастинг на любое шоу, монетизировать популярность после участия в проекте и пр.

Надо сказать, что Кадони имеет своих "последователей", например, Венцеслава Венгржановского и Александру Черно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:26
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