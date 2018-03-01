Смартфон LG G7 Neo показали на видео

Отмечается, что смартфон получил 6-дюймовый дисплей с разрешением картинки 3120×1440. В верхней части экрана имеется вырез как у iPhoneX. Вероятнее всего, что разработчики внедрили опцию, которая может выключать эту «бровь» как в Asus ZenFone 5.Модуль основной камеры обладает двумя сенсорами, которые предлагают разрешение в 16 Мп. Под камерой установлен датчик для сканирования подушечки пальца, и он также совмещен с кнопкой питания.В аппаратной основе работает Snapdragon 845. Что касается памяти, то здесь может быть два варианта – 4/64 и 6/128 Гб. Помимо этого стоит выделить батарею на 3000 мАч, а также опции BoomBox Audio™ и DTS-X.