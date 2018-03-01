Геологи уточнят химический состав архейского воздуха Земли по ксенону

Ученые, определяя химический состав атмосферы древней Земли, используют методику анализа инертных газов, сохраненных внутри осадочных пород в небольших количествах. Каждая новая методика, позволяющая уточнить состав газовой оболочки планеты в период появления первых живых организмов, чрезвычайна важна.Для своего исследования ученые взяли образцы кварцита, выделив из него атомы керогена (включения органического вида). Новые данные позволяют выстроить этапы эволюции живых организмов на планете, когда химический состав оболочки создавал условия для синтеза нуклеотидов. Одновременно методика по анализу ксенона позволит вычислять точный возраст горных пород.