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В Новосибирске присяжные признали обвиняемого виновным в 19 убийствах

Присяжные заседатели признали Евгения Чуплинского, обвиняемого в 19 убийствах женщин, совершенных в Новосибирске с 1998 года, виновным.

В Новосибирске присяжные признали обвиняемого виновным в 19 убийствах


Бывший сотрудник правоохранительных органов, Евгений Чуплинский семь лет орудовал в столице Сибири, наводя ужас на горожан. Суд установил, что, начиная с 1998 года, 52-летний маньяк убил и расчленил 19 женщин, а также успел совершить одну кражу. Преступник знакомился с молодыми горожанками (известно, что возраст его жертв был примерно от 18 и до 31 года. Некоторые из них были проститутками) и предлагал им «приятно» провести время. Согласившихся женщин маньяк на автомобиле вывозил в безлюдные районы, где расправлялся с ними. Женские останки убийца прятал по всему Новосибирску и окрестностям.

За те годы, что его бывшие коллеги за ним охотились, было опрошено около 8 000 свидетелей, проведено 300 экспертиз, проверено на причастность к преступлению около 5 000 людей. Но след маньяка взяли только в 2016 году. Проведенная экспертиза психических отклонений у него не выявила. Вердикт суда в отношении преступника будет вынесен 5 марта.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:00
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