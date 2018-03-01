В Новосибирске присяжные признали обвиняемого виновным в 19 убийствах

Бывший сотрудник правоохранительных органов, Евгений Чуплинский семь лет орудовал в столице Сибири, наводя ужас на горожан. Суд установил, что, начиная с 1998 года, 52-летний маньяк убил и расчленил 19 женщин, а также успел совершить одну кражу. Преступник знакомился с молодыми горожанками (известно, что возраст его жертв был примерно от 18 и до 31 года. Некоторые из них были проститутками) и предлагал им «приятно» провести время. Согласившихся женщин маньяк на автомобиле вывозил в безлюдные районы, где расправлялся с ними. Женские останки убийца прятал по всему Новосибирску и окрестностям.За те годы, что его бывшие коллеги за ним охотились, было опрошено около 8 000 свидетелей, проведено 300 экспертиз, проверено на причастность к преступлению около 5 000 людей. Но след маньяка взяли только в 2016 году. Проведенная экспертиза психических отклонений у него не выявила. Вердикт суда в отношении преступника будет вынесен 5 марта.