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Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться с болью

Ученые из Израиля и Франции провели исследования, которые показали, что благодаря прикосновениям человека можно избавиться от болевых ощущений. Дело в том, что прикосновения помогают в синхронизации мозговой активности, тем самым притупляя боль.

Ученым не удалось выяснить как именно прикосновения снимают боль, но они выяснили, что это действительно так, особенно если речь идет о медленных поглаживаниях. Специалисты предполагают, что это может быть связано с тем, что тактильный контакт ограничивает прохождение болевых сигналов через спинной мозг. Кроме того, легкие прикосновения помогают нормализовать сердцебиение и успокоить тревоги.

Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться с болью


Ученые из университета Хайфы решили подтвердить гипотезы и провели эксперимент с участием 44 человек, из них 22 женщины и 22 мужчины, которые являлись мужем и женой. Женщинам закрепляли датчики, при нагреве которых появлялись неприятные ощущения. Во время эксперимента мозговая активность записывалась с помощью электроэнцефалограммы. В результате удалось выяснить, что неприятные ощущения почти исчезают, если влюбленные держат друг друга за руки.
dzen / Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:05
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