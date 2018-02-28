Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться с болью

Ученым не удалось выяснить как именно прикосновения снимают боль, но они выяснили, что это действительно так, особенно если речь идет о медленных поглаживаниях. Специалисты предполагают, что это может быть связано с тем, что тактильный контакт ограничивает прохождение болевых сигналов через спинной мозг. Кроме того, легкие прикосновения помогают нормализовать сердцебиение и успокоить тревоги.Ученые из университета Хайфы решили подтвердить гипотезы и провели эксперимент с участием 44 человек, из них 22 женщины и 22 мужчины, которые являлись мужем и женой. Женщинам закрепляли датчики, при нагреве которых появлялись неприятные ощущения. Во время эксперимента мозговая активность записывалась с помощью электроэнцефалограммы. В результате удалось выяснить, что неприятные ощущения почти исчезают, если влюбленные держат друг друга за руки.