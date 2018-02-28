Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться с болью
Ученые из Израиля и Франции провели исследования, которые показали, что благодаря прикосновениям человека можно избавиться от болевых ощущений. Дело в том, что прикосновения помогают в синхронизации мозговой активности, тем самым притупляя боль.
Ученым не удалось выяснить как именно прикосновения снимают боль, но они выяснили, что это действительно так, особенно если речь идет о медленных поглаживаниях. Специалисты предполагают, что это может быть связано с тем, что тактильный контакт ограничивает прохождение болевых сигналов через спинной мозг. Кроме того, легкие прикосновения помогают нормализовать сердцебиение и успокоить тревоги.
Ученые из университета Хайфы решили подтвердить гипотезы и провели эксперимент с участием 44 человек, из них 22 женщины и 22 мужчины, которые являлись мужем и женой. Женщинам закрепляли датчики, при нагреве которых появлялись неприятные ощущения. Во время эксперимента мозговая активность записывалась с помощью электроэнцефалограммы. В результате удалось выяснить, что неприятные ощущения почти исчезают, если влюбленные держат друг друга за руки.
Ученым не удалось выяснить как именно прикосновения снимают боль, но они выяснили, что это действительно так, особенно если речь идет о медленных поглаживаниях. Специалисты предполагают, что это может быть связано с тем, что тактильный контакт ограничивает прохождение болевых сигналов через спинной мозг. Кроме того, легкие прикосновения помогают нормализовать сердцебиение и успокоить тревоги.
Ученые из университета Хайфы решили подтвердить гипотезы и провели эксперимент с участием 44 человек, из них 22 женщины и 22 мужчины, которые являлись мужем и женой. Женщинам закрепляли датчики, при нагреве которых появлялись неприятные ощущения. Во время эксперимента мозговая активность записывалась с помощью электроэнцефалограммы. В результате удалось выяснить, что неприятные ощущения почти исчезают, если влюбленные держат друг друга за руки.