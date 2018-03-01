Австрийскими учеными открыт новый вид материи

При более ранних исследования, ученые установили, что конденсат Бозе-Эйнштейна, обладающий специфическим составом, может образовываться только в среде с нулевой температурой. Учеными Венского политехнического университета Австрии, эксперименты были продолжены и в результате установлено, что прибегнув к определенным манипуляциям можно перемещать в один атом другие атомы.Благодаря этому, в среде с минимальным энергетическим состоянием, атомы приобретают свойства неразделимости. Преследуя цель создания новой материи, научными специалистами была облучена лазером частица атома. После того, как «появлялся на свет» ридберговский атом, ученые успешно осуществляли внедрение в него 170 других атомов.Как утверждают ученые, условия существования инновационного вида материи, только при окружении невысокой температурой, так как жизненный цикл системы может разрушиться в любой момент. У специалистов есть определенная уверенность, что благодаря их открытию, можно более тщательным образом заняться изучением конденсата Бозе-Эйнштейна.