Компания S7 Space составила график запусков ракет с платформы «Одиссей»
Представители компании S7 Space предоставили график запусков ракет-носителей, которые будут производиться с платформы «Одиссей» в рамках проекта «Морской старт».
Так на официальном сайте S7 Space указано, что начиная с 2019 и по 2022 год, будет произведено 12 пусков ракет. Все начнется в декабре 2019 года. В 2020 году запуски намечены на апрель, июль и декабрь. Также миссии запланированы на март, июнь, сентябрь и декабрь 2021 года и на соответствующие месяца 2022 года.
В планах компании S7 Space произвести 70 успешных запусков в рамках проекта «Морской старт».
Стоит напомнить, что двигатели для 12 ракет-носителей «Зенит» компания S7 Sea Launch Limited заказала у предприятия «Южмаш» из Украины.
Так на официальном сайте S7 Space указано, что начиная с 2019 и по 2022 год, будет произведено 12 пусков ракет. Все начнется в декабре 2019 года. В 2020 году запуски намечены на апрель, июль и декабрь. Также миссии запланированы на март, июнь, сентябрь и декабрь 2021 года и на соответствующие месяца 2022 года.
В планах компании S7 Space произвести 70 успешных запусков в рамках проекта «Морской старт».
Стоит напомнить, что двигатели для 12 ракет-носителей «Зенит» компания S7 Sea Launch Limited заказала у предприятия «Южмаш» из Украины.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:18