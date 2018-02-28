Vodafone собирается создать сеть 4G на Луне в 2019 году

Отмечается, что все необходимое оборудование и инфраструктура размещены в Берлине, в штаб-квартире компании PTScientists. Именно она станет заказчиком компании SpaceX по запуску своего груза на Луну с помощью ракеты–носителя Falcon 9.В планах компании доставить на поверхность Луны специальные вышки связи, производителем которых является Nokia. С их помощью Vodafone начнет предоставлять сигнал связи, которого хватит для получения изображения высокого качества.Также в этом проекте будет участвовать концерн Audi, поскольку Vodafone предоставит ее двум луноходам средства связи между собой и лунной станцией ALINA (Autonomous Landing and Navigation Module). Главной задачей луноходов и станции является изучение пригодности лунной поверхности к тому, чтобы на ней поселились жители Земли.