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Vodafone собирается создать сеть 4G на Луне в 2019 году

Представители компании Vodafone, которая является одним из самых крупных сотовых операторов в мире, сообщили о том, что в следующем году ее специалисты начнут создавать сеть связи 4G на Луне.

Vodafone собирается создать сеть 4G на Луне в 2019 году


Отмечается, что все необходимое оборудование и инфраструктура размещены в Берлине, в штаб-квартире компании PTScientists. Именно она станет заказчиком компании SpaceX по запуску своего груза на Луну с помощью ракеты–носителя Falcon 9.

В планах компании доставить на поверхность Луны специальные вышки связи, производителем которых является Nokia. С их помощью Vodafone начнет предоставлять сигнал связи, которого хватит для получения изображения высокого качества.

Также в этом проекте будет участвовать концерн Audi, поскольку Vodafone предоставит ее двум луноходам средства связи между собой и лунной станцией ALINA (Autonomous Landing and Navigation Module). Главной задачей луноходов и станции является изучение пригодности лунной поверхности к тому, чтобы на ней поселились жители Земли.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:23
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