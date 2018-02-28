Премиальный внедорожник DS7 Crossback поступит в продажу 20 марта

От европейской модификации китайская версия DS7 Crossback отличается большими габаритами. Базовая модификация внедорожника получила 16-дюймовые легкосплавные диски и матовую решётку радиатора. В качестве силовой установки предложен турбомотор объёмом 1,6 литра, который может генерировать 180 и 220 лошадиных сил, работает он на пару с 8-диапазонным автоматом. Внедорожник комплектуется передним приводом и системой Advanced Grip Control, предназначенной для езды по бездорожью.В оснащение базовой модификации входит система стабилизации, запуск двигателя с кнопки, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном,8 подушек безопасности, климат-контроль, электронный ручной тормоз, задний парктроник и светодиодная головная оптика. «Топовые» модификации внедорожника имеют более расширенный перечень функций.