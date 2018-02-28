Карбонаты могут сами превращаться в алмазы при падении метеорита

Образование алмазов при естественных условиях, проходит под давлением, равным 50000 атмосфер. На этом основании, их появление реально или на 150 километровой глубине, или при сжатии ударом, образуемым космическим камнем при падении. В данном случае, происходит резкое возрастание давления и температур. По более ранним предположениям ученых, в качестве источника углерода рассматривался графит, либо состав углеродосодержащих расплавов, а то, что алмазы могут образоваться из карбонатных минералов, считалось вообще маловероятным.Химиками проведены дополнительные эксперименты, взяв для примера анкерит. В результате сделан соответствующий вывод, что формирование алмазов возможно в других условиях, достаточно рассмотреть вариант карбонатных минералов. Основная отличительная черта этого минерала – это наличие необходимых ионов железа, которые служат в качестве восстановителей, но не внешних, а внутренних. Эксперимент проведен химиками на модели с условиями, максимально соответствующими падению метеорита. Показатель температуры превысил 900 градусов Цельсия, а уровень давления подняли до 45 гигапаскалей. В итоге, в составе анкерита, произошло образование отдельных включений алмаза, размер которых составил от 2 до 5 нанометров.