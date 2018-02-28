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Искусственный интеллект создал видеоклип для рок-группы

Начинающий рок-коллектив при создании клипа обратился за помощью к искусственному интеллекту. В результате нейросеть полностью подготовила видеоролик, конечный результат которого вышел весьма занятным.

Искусственный интеллект создал видеоклип для рок-группы


Видеоклип, который создан искусственным интеллектом, появился в рамках YouTube. Композиция нравится не всем, так как она имеет отношение к тяжелому року. Однако клип многие пользователи посчитали достаточно интересным.



Искусственный интеллект постепенно применяют в создании спецэффекты для видеороликов. При создании видеоклипа на свой трек рок-группа воспользовалась следующими алгоритмами: Deep Dream и Neural Style Transfer, которые копируют художественные стили определённых изображений. Также был применён алгоритм Optical Flow, который отвечает за конечный монтаж видео. Именно он во время обработки работает над переходом между кадрами.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
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