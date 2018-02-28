Учёные из США впервые из зубного камня древних людей извлекли никотин
Впервые учёные Вашингтонского университета извлекли из зубного камня древнего человека никотин. Такого рода открытие позволит узнать больше касательно применения древними людьми опьяняющих растений.
Способность идентификации в зубном налете никотина и прочих лекарственных средств на растительной основе, поможет выяснить, какие интоксиканты потребляли древние люди. Можно, например, установить, кто в древнем обществе использовал табак. Ученые обычно отслеживали распространение в США сигарет по анализу волос, обугленных табачных семян, фекалий. Однако их редко можно встретить в археологических записях. А вот с зубным камнем проще. Он в свою очередь прилипает к эмали, потом минерализуется, сохраняя все вещества, которые были во рту.
Учёные изучили зубы 8 особей, возрастом 6 000 - 300 лет. В данном случае положительные результаты на табак дали два образца. Стоит отметить, что один из образцов принадлежал старой женщине.
Способность идентификации в зубном налете никотина и прочих лекарственных средств на растительной основе, поможет выяснить, какие интоксиканты потребляли древние люди. Можно, например, установить, кто в древнем обществе использовал табак. Ученые обычно отслеживали распространение в США сигарет по анализу волос, обугленных табачных семян, фекалий. Однако их редко можно встретить в археологических записях. А вот с зубным камнем проще. Он в свою очередь прилипает к эмали, потом минерализуется, сохраняя все вещества, которые были во рту.
Учёные изучили зубы 8 особей, возрастом 6 000 - 300 лет. В данном случае положительные результаты на табак дали два образца. Стоит отметить, что один из образцов принадлежал старой женщине.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30