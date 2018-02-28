Учёные из США впервые из зубного камня древних людей извлекли никотин

Способность идентификации в зубном налете никотина и прочих лекарственных средств на растительной основе, поможет выяснить, какие интоксиканты потребляли древние люди. Можно, например, установить, кто в древнем обществе использовал табак. Ученые обычно отслеживали распространение в США сигарет по анализу волос, обугленных табачных семян, фекалий. Однако их редко можно встретить в археологических записях. А вот с зубным камнем проще. Он в свою очередь прилипает к эмали, потом минерализуется, сохраняя все вещества, которые были во рту.Учёные изучили зубы 8 особей, возрастом 6 000 - 300 лет. В данном случае положительные результаты на табак дали два образца. Стоит отметить, что один из образцов принадлежал старой женщине.