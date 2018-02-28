Эксперты назвали ТОП-7 авто с мощнейшей проходимостью

Grand Cherokee оснащается уникальной платформой, которую разработали вместе с Mercedes-Benz. Кроссовер обладает необычайно высокой подвеской Quadra Lift, мощным мотором, набором аксессуаров, полезным при езде авто по пересеченной местности. В случае характеристик машины цена является довольно актуальной. На втором месте оказался Nissan Frontier PRO-4X. Высокая проходимость достигается благодаря заднему дифференциалу и автоматической трансмиссии. На третьем месте оказался Land Rover LR4. Разработчики установили в последних версиях полностью независимую подвеску и лучшую антипробуксовочную систему.Четвертое место досталось Toyota FJ Cruiser зап счёт углов спуска и подъема, короткой колесной базы, высокого клиренса, большого количества аксессуаров в салоне. ТОП-5 замыкает авто версии Nissan Xterra PRO-4X.