Генетический скоринг станет доступнее для обычных людей

Уже сейчас медики способны определять риски развития рака груди у женщин, всего лишь исследовав у них наличие мутации генов BRCA. Проверив мутации генов, можно также спрогнозировать некоторые редкие болезни, которые передаются наследственно.Несмотря на то, что не всегда заболевания можно выявить при помощи разового теста, накопленные учеными генетические сведения по всему миру смогут дать возможность с высокой точностью сделать прогноз возможных рисков. В настоящее время в UK Biobank находятся записи и генетические сведения 500 тыс. жителей Англии. Кардиолог Амит Хера уверен, что спрос на генетический скоринг в будущем будет повышаться и он станет стандартом медицинских услуг.